Отказ познакомиться с мигрантами обернулся для будущей мамы избиением В Краснодаре двое иностранцев избили беременную за отказ знакомиться

Беременную жительницу Краснодара избили двое иностранцев за отказ знакомиться с ними, передает Telegram-канал «Краснодар и край». Инцидент произошел вечером 13 июня. Потерпевшая обратилась по данному поводу в полицию и вызвала скорую. Ее муж при этом был на работе.

По словам женщины, она шла домой с остановки «Краснодарская ТЭЦ», когда к ней подошли познакомиться два мигранта в нетрезвом состоянии. После отказа один из них ударил ее кулаком по лицу.

До этого водитель маршрутного автобуса из Тверской области обвинил школьницу в отказе оплатить проезд, после чего избил и выгнал на обочину. Сама 14-летняя девочка утверждает, что оплата прошла, но из-за отключений интернета в регионе водителю не пришло уведомление о денежном переводе.

Ранее член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что возможное перекрытие иностранцами дороги военному транспорту с грузом для солдат в Московской области является уголовным преступлением. По его словам, если эти данные подтвердятся, то мигрантов могут лишить свободы до 10 лет.