https://static.news.ru/photo/4764d3f6-50c0-11ea-a90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга спасалась от насильника, несколько раз укусив его. Преступник потерял эрекцию и не смог изнасиловать жертву.

Когда мужчина понял, что не в состоянии совершить действия сексуального характера, он ударил девушку по лицу и сорвал у неё сумку. Однако убегая он обронил похищенное, передаёт «Фонтанка».

Инцидент произошёл на втором этаже многоквартирного дома в Красносельском районе города. Пострадавшая добралась до своей квартиры и позвонила в полицию. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Казани задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Отмечается, что водитель совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера даже после того, как она предупредила его о своём ВИЧ-положительном статусе. Жертвой насильника стала 31-летняя гражданка России.