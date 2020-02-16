Жительница Санкт-Петербурга спасалась от насильника, несколько раз укусив его. Преступник потерял эрекцию и не смог изнасиловать жертву.
Когда мужчина понял, что не в состоянии совершить действия сексуального характера, он ударил девушку по лицу и сорвал у неё сумку. Однако убегая он обронил похищенное,
Инцидент произошёл на втором этаже многоквартирного дома в Красносельском районе города. Пострадавшая добралась до своей квартиры и позвонила в полицию. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов Казани задержали таксиста, которого подозревают в изнасиловании клиентки. Отмечается, что водитель совершил с женщиной насильственные действия сексуального характера даже после того, как она предупредила его о своём ВИЧ-положительном статусе. Жертвой насильника стала 31-летняя гражданка России.
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