https://static.news.ru/photo/5d961cc2-4d8a-11ea-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний прокомментировала сообщения о самоубийстве экс-начальника управления Виктора Свиридова. По данным ведомства, инцидент действительно произошёл в Чертановском суде Москвы.

Мужчина покончил с собой после оглашения приговора.

Представитель службы отметил, что арбитраж назначил преступнику наказание ниже, чем предусматривает статья о вымогательстве в особо крупном размере: согласно УК, это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от семи лет, а Свиридов получил три года колонии строгого режима.

В настоящий момент на месте ЧП работают полицейские и сотрудники Следственного комитета. Кроме того, устанавливаются обстоятельства, при которых подсудимый под подпиской о невыезде смог пронести в зал суда оружие.

Как писал NEWS.ru, силовику были предъявлены обвинения в вымогательстве 10 миллионов рублей. У Свиридова рак четвёртой стадии, его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.