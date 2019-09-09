https://static.news.ru/photo/d503830e-d38b-11e9-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сайт «Авито Работа» провёл исследование, в результате которого выяснил зависимость высоких зарплат от местоположения работы. Правда, касается это только наиболее массовых и популярных сфер в таких крупных мегаполисах как Москва и Санкт-Петербург.

Аналитики компании провели исследование в сферах строительства, автобизнеса, продаж, логистики, туризма и ресторанного бизнеса. Так, в автобизнесе зарплату до 96 тыс. рублей можно получать, работая на станции метро «Ленинский проспект». В продажах выгоднее всего «Новослободская» — там средняя зарплата составляет порядка 98 тыс. рублей, ссылается на исследование РИА Новости.

На «Чкаловской» в сфере строительства можно зарабатывать более 113 тыс. рублей, в области транспорта и логистики хорошо можно заработать на «Римской» — порядка 90 тыс. рублей. В туристическом и ресторанном бизнесе топ рейтинга венчает «Партизанская», где в местных фирмах дают до 64 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге зарплаты распределились так: в автобизнесе до 83 тыс. рублей можно получить на «Политехнической», в продажах — на «Обухово» (около 50 тыс.). Станция «Невский проспект» лидирует в строительстве — там можно зарабатывать в среднем 92 тыс. рублей в месяц. Сфера транспорта и логистики выгоднее всего развита на «Фрунзенской» (71 тыс.). В области туризма и ресторанного бизнеса хорошо зарабатывают на «Рыбацкой» — порядка 43 тыс. рублей.

Ранее News.ru сообщал, что опрос, проведённый сервисом по поиску работы Superjob, показал, что 43% россиян готовы получать зарплату «в конверте», ещё 21% затруднились с ответом и 36% заявили, что согласны только на «белый» оклад.