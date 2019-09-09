https://static.news.ru/photo/d1185574-d365-11e9-865a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы Superjob, показал, что 43% россиян готовы получать зарплату «в конверте», ещё 21% затруднились с ответом и 36% заявили, что согласны только на «белый» оклад.

При этом молодые люди в возрасте до 24 лет чаще склонны отказываться от «серой» зарплаты — таких респондентов 45%, а среди соискателей старше 45 лет так категорично настроенных уже 35%, передаёт РИА Новости .

В крупных городах на «деньги в конверте» чаще соглашаются в Кирове, Воронеже, Ульяновске, Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске, а противников такой схемы больше в Тюмени, Астрахани и Набережных Челнах.

Как писал News.ru ранее, около 18% жителей России недовольны условиями труда. Из них 33% не устраивает низкая зарплата, а 22% — помещение, в котором они работают. Каждый пятый респондент заявлял о плохой технической оснащённости рабочего места, 14% не устраивают переработки и плавающий график, 12% — отношения с начальством, 11% — содержание работы.