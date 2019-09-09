https://static.news.ru/photo/2017c85e-d2ca-11e9-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около 18% жителей России недовольны условиями труда. Из них 33% не устраивает низкая зарплата, а 22% — помещение, в котором они работают.

Каждый пятый респондент заявлял о плохой технической оснащённости рабочего места, 14% не устраивают переработки и плавающий график, 12% — отношения с начальством, 11% — содержание работы.

По данным Аналитического центра НАФИ, 81% опрошенных отметили, что довольны условиями труда, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что депутаты-коммунисты узнали, что кабмин хочет повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 70 лет. В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа реформы. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.