https://static.news.ru/photo/fdf3bde8-d07e-11e9-81d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Депутаты-коммунисты узнали, что кабмин хочет повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 70 лет. В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа реформы.

У меня есть сведения, что создана группа. Я не могу их подтвердить вам документально. Это один в один, на 100% та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы — повышение возраста выхода на пенсию, — приводит слова депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина «Независимая газета».

Косвенным подтверждением, по его мнению, может являться заявление Минздрава о резком возрастании продолжительности жизни до 78,5 года у женщин и до 68,5 года у мужчин.

Ранее News.ru писал, что пенсионная реформа не даёт России тех выгод, на которые можно было рассчитывать ещё в прошлом году при её принятии. Её вклад в рост экономики составит всего 0,2–0,4 процентного пункта, следует из расчётов «БКС Премьер». В итоге ситуация с трудовыми ресурсами страны по-прежнему вызывает тревогу у экономистов и аналитиков.