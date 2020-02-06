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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в страну.

По его словам, Кремль обязался на межправительственном уровне поставить в Белоруссию 24 млн т нефти, то есть по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс., одна четверть,...