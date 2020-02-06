Посол России в Венгрии Владимир Сергеев сообщил, что Будапешт получит первые поставки топлива через «Турецкий поток» в конце 2021 года. Страна сможет ежегодно получать с южного направления шесть миллиардов кубометров газа для собственных нужд.
Первые поставки газа в Венгрию через «Турецкий поток» планируется осуществить в конце 2021 — начале 2022 года, — рассказал представитель дипмиссии в разговоре с РИА Новости.
По его словам, правительство Венгрии поддерживает идею диверсификации маршрутов поставок газа, выступая при этом против политизации данной сферы.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла 8 января в конгресс-центре Стамбула «Халич».
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