В России зафиксировали ослабление рубля

В России зафиксировано ослабление курса рубля после заявления Минфина, сообщила компания «Финам». Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что операции по бюджетному правилу могут возобновиться раньше заявленного срока — 1 июля.

Ближайший фьючерс на доллар к 11:05 вырос на 1%, до уровня 77 385. Юань подорожал на 1%. За него давали 11,176.

Ранее глава Минэконоразвития Максим Решетников сообщил, что в ближайшие годы рубль будет демонстрировать более крепкий курс, чем многим хотелось бы. Он отметил, что пока неясно, как именно будет развиваться ситуация с валютным курсом и произойдет ли возврат к прежней экономической модели.

До этого сообщалось, что Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Согласно данным МВФ, показатель ВВП РФ впервые за долгое время превысил $7 трлн.

Лидерскую позицию сохраняет Китай. ВВП Поднебесной вырос до $41,2 трлн, тогда как в 2025 году этот показатель составлял $38,2 трлн. Второе место занимают США с $30,8 трлн. Замыкает тройку лидеров Индия, чей ВВП составляет $17,3 трлн. На пятом месте находится Япония с показателем $7 трлн, в то время как у Германии ВВП оценили в $6,2 трлн.