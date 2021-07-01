В Москве стало в полтора раза больше новостроек

Предложение новых квартир на рынке Москвы выросло в полтора раза по сравнению с 2020 годом. За первые полгода начались продажи в десятках новых объектов. Об этом пишет РБК.
По итогам первого полугодия московские девелоперы начали продажи в 33 новостройках. Примерно 30% из них составляют апартаменты. Отмечается, что из 33 новостроек 17 жилищных комплексов относятся к комфорт-классу, 13 объектов — к бизнес-классу и всего три проекта премиум-сегмента. Средняя цена за квадратный метр с учётом всех категорий жилья
Отмечается, что большинство застройщиков отказались от скидки за продажу квартир на этапе котлована, поэтому стартовая цена соответствует среднерыночной.
Ранее риелторы назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью аренды. Самая дешёвая однокомнатная квартира — за 23 тысячи рублей в месяц — находится почти в получасе ходьбы от метро «Некрасовка».