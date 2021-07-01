В Москве стало в полтора раза больше новостроек

Предложение новых квартир на рынке Москвы выросло в полтора раза по сравнению с 2020 годом. За первые полгода начались продажи в десятках новых объектов. Об этом пишет РБК.

По итогам первого полугодия московские девелоперы начали продажи в 33 новостройках. Примерно 30% из них составляют апартаменты. Отмечается, что из 33 новостроек 17 жилищных комплексов относятся к комфорт-классу, 13 объектов — к бизнес-классу и всего три проекта премиум-сегмента. Средняя цена за квадратный метр с учётом всех категорий жилья составляет около 226 тысяч рублей.

Отмечается, что большинство застройщиков отказались от скидки за продажу квартир на этапе котлована, поэтому стартовая цена соответствует среднерыночной.

Ранее риелторы назвали районы Москвы с самой низкой стоимостью аренды. Самая дешёвая однокомнатная квартира — за 23 тысячи рублей в месяц — находится почти в получасе ходьбы от метро «Некрасовка».