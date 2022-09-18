В АвтоВАЗе спрогнозировали рост спроса на свои автомобили в 2023 году Глава АвтоВАЗа Соколов: компания рассчитывает на спрос в 500 тысяч Lada в РФ в 2023 году

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

В 2023 году АвтоВАЗ рассчитывает, что спрос на автомобили Lada в России достигнет 500 тысяч автомобилей. Об этом рассказал в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов. Он пояснил, что такую цифру по производству перед компанией поставил совет директоров во главе с вице-премьером — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Спрос будет, — заявил Соколов, отвечая на вопрос о спросе на подобный крупный объем продукции бренда.

По словам главы АвтоВАЗа, на авторынке ожидается постепенное восстановление спроса от минимумов текущего года (600–650 тысяч автомобилей) к 900 тысячам — миллиону.

В дальнейшем, к 2030 году рынок восстановится до уровня 1,5 миллиона автомобилей, а к 2035 он вырастет до 2 миллионов машин. Это не только наша оценка, такого прогноза придерживаются эксперты и Минпромторг, — подчеркнул топ-менеджер.

В настоящее время компания «АвтоВАЗ» представляет четыре семейства моделей Vesta, Largus, Granta и Niva. По информации автопроизводителя, в 2021 году было продано 350,7 тысячи машин, что на 2% больше, чем в 2020 году.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные, в которых говорится о падении продаж новых легковых автомобилей в России на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Суммарно в августе 2022 года россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам.

Также сообщалось, что российский производитель автомобилей АвтоВАЗ начнет в 2024–2025 году производить две новые модели LADA. Отмечается, что это будет кроссовер на платформе LADA Vesta и модель отдельного семейства сегмента «B» на глобальной платформе.