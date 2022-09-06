Продажи автомобилей в России упали почти в три раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам августа продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Суммарно в августе 2022 года россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам.

Август 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 62,4%, или на 69 172 штуки, по сравнению с августом 2021 года, продажи составили 41 698 автомобилей, — говорится в публикации АЕБ.

При этом отмечается, что с начала 2022 года количество проданных автомобилей в России составило 410 548 единиц, что на 61% меньше по сравнению с прошлогодними данными. При этом аналитики не учитывали продажи BMW и Mercedes-Benz.

Наиболее ходовыми автомобилями по итогу августа 2022 года стали три модели Lada Granta, Niva и Vesta. На четвертом месте оказался кроссовер Haval Jolion совместного производства России, Китая и Таиланда.

Ранее стало известно, что российская компания АвтоВАЗ планирует выпустить до конца года около 228 тысяч автомобилей. По словам главы концерна Максима Соколова, для достижения цели необходимо купировать все риски, связанные с поставками компонентов и запчастей для автомобилестроения.