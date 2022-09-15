АвтоВАЗ анонсировал производство двух новых моделей

Фото: Алена Селезнева/ТАСС

Работа цеха сборки автомобилей Lada на Ижевском автозаводе ОАО «АвтоВАЗ»

Российский производитель автомобилей АвтоВАЗ начнет в 2024-2025 году производить две новые модели LADA, такое решение было утверждено на заседании Совета директоров компании, сообщает пресс-служба Минпромторга. Отмечается, что это будет кроссовер на платформе LADA Vesta и модель отдельного семейства сегмента «B» на глобальной платформе.

В 2023 году, как указывается в сообщении, АвтоВАЗ планирует выпустить до 500 тысяч автомобилей.

Совет директоров также единогласно одобрил старт двух проектов новых моделей LADA, которые должны встать на конвейер в 2024-2025 годах, — заявил председатель Совета директоров АвтоВАЗа Денис Мантуров.

В Минпромторге также сообщили, что в августе этого года в России было продано 18 тысяч легковых и легких коммерческих моделей LADA, что на 75,2% больше, чем в июле.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные, в которых говорится о падении продаж новых легковых автомобилей в России на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год. Суммарно в августе 2022 года россияне приобрели 41 698 единиц транспорта, в то время как год назад этот показатель был равен 110 870 единицам.