Стоимость «Сбера» превысила $100 миллиардов

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Капитализация «Сбера» выросла до $100,6 млрд. Это произошло из-за продолжающегося роста акций компании, следует из показателей Московской Биржи.

Привилегированные акции Сбербанка дорожали на 0,77% к 12:00 мск— до 303,39 рубля, обыкновенные акции — на 0,68%, до 329,14 рубля. Сбербанк дорожает 10-й день подряд.

Ранее сообщалось, что акции «Сбера» обновили исторический максимум. Их стоимость 9 августа достигла 325,3 рубля за акцию, предыдущий рекорд составлял 320,19 рубля.

В июле «Сбер» сообщил о рекордной чистой прибыли по МСФО. За первое полугодие она увеличилась в 2,2 раза — до 629,8 млрд рублей. Прошлое рекордное первое полугодие было у «Сбера» в 2019 году, когда банк за шесть месяцев заработал 476,9 млрд рублей.

Международное рейтинговое агентство Brand Finance составило рейтинг сильнейших брендов. Российский «Сбер» стал лучшим среди банков и уступил только Ferrari и WeChat во всех секторах.