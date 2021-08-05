«Сбер» назван лучшим банковским брендом в мире

Международное рейтинговое агентство Brand Finance составило рейтинг сильнейших брендов. Российский «Сбер» стал лучшим среди банков и уступил только Ferrari и WeChat во всех секторах. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Российский банк стал лучшим пятый год подряд. Стоимость бренда оценена в этом году в 730,6 млрд рублей. По оценкам Brand Finance, стоимость «Сбера» превышает общую стоимость всех брендов с 26-го по 50-е место в рейтинге. Также сообщается, что «Сбер» подтвердил титул сильнейшего бренда России и самого сильного банковского бренда в мире.

Эксперты Brand Finance считают, что «Сбер» очень привлекателен для клиентов, но может стать ещё лучше после проведённого ребрендинга — бренд стал экосистемой. Агентство отмечает, что «Сбер» обладает самыми высокими показателями репутации и узнаваемости на рынке.

Ранее сообщалось, что нейросеть ruGPT-3, обученная сотрудниками «дочки» компании Сбербанка Sber AI, самостоятельно написала программу на языках С++ и Java. ПО стало первым в России, созданным искусственным интеллектом (ИИ).

ПО получило название Artificial Vision («Искусственное зрение»). Оно стало частью программного комплекса, разработанного Sber AI в рамках научного поиска и направления AGI (сильный искусственный интеллект).