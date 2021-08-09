Акции Сбербанка обновили рекорд

Акции Сбербанка обновили исторический максимум. Их стоимость достигла 325,3 рубля за акцию, предыдущий рекорд составлял 320,19 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи.

В июле Сбербанк сообщил о рекордной чистой прибыли по МСФО. За первое полугодие она увеличилась в 2,2 раза — до 629,8 млрд рублей. Прошлое рекордное первое полугодие было у «Сбера» в 2019 году, когда банк за шесть месяцев заработал 476,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Brand Finance составило рейтинг сильнейших брендов. Российский «Сбер» стал лучшим среди банков и уступил только Ferrari и WeChat во всех секторах.

Российский банк стал лучшим пятый год подряд. Стоимость бренда оценена в этом году в 730,6 млрд рублей. По оценкам Brand Finance, стоимость «Сбера» превышает общую стоимость всех брендов с 26-го по 50-е место в рейтинге. Также сообщается, что «Сбер» подтвердил титул сильнейшего бренда России и самого сильного банковского бренда в мире.