https://static.news.ru/photo/41827afc-e760-11e9-b91f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Совет Федерации планирует рассмотреть 4 декабря закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. В Госдуме первое чтение соответствующего законопроекта пройдёт 23 октября.

Мы планируем рассмотреть федеральный бюджет на 2020–2022 годы на заседании 4 декабря, — сообщил РИА Новости глава бюджетного комитета СФ Николай Журавлёв.

Федеральный бюджет будет профицитным весь трёхлетний период. Прогнозируется увеличение доходов с 20,175 трлн рублей в 2019 году до 22,058 трлн рублей в 2022-м. Объём расходов в 2020 году составит 19,503 трлн рублей (+6,6% к 2019 году), в 2022-м — 21,763 трлн рублей. Рост расходов предусмотрен, прежде всего, на программы, содействующие достижению национальных целей развития, и на задачи, поставленные президентом РФ в послании Федеральному Собранию. На реализацию нацпроектов рост бюджетных ассигнований увеличится с 1,8 трлн рублей в 2019 году до 2,7 трлн рублей в 2022-м.

Как писал News.ru, после критики национальных проектов за недостаточную прозрачность Минфин планирует обеспечить «полную прослеживаемость» движения денег на их реализацию. Потраченные средства можно будет отследить в оперативном режиме. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 годы, внесённых в ГД правительством.