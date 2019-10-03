https://static.news.ru/photo/0352ccd6-e5ef-11e9-bbf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

После критики национальных проектов за недостаточную прозрачность Минфин планирует обеспечить «полную прослеживаемость» движения денег на их реализацию. Потраченные средства можно будет отследить в оперативном режиме.

Как сообщает РБК, будет уточнена отчётность об исполнении федерального и региональных бюджетов, чтобы обеспечить «раскрытие информации об объёмах и движении бюджетных средств на реализацию национальных проектов». Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 годы, внесённых в Госдуму правительством.

Минфин подчёркивает, что взаимодействие Федерального казначейства с финансовыми органами регионов теперь будет расширено. Кроме того, формировать отчётность о ходе реализации федеральных проектов, которые входят в нацпроекты, станут «держатели конечных контрактов».

Всего в России действуют 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивается почти в 26 трлн рублей.

Как писал News.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ежегодном проведении форума «Национальное развитие». Целью мероприятия является формирование единых подходов федеральной и региональной власти к реализации национальных проектов. В 2020 году форум пройдёт в Республике Татарстан, в 2021-м — в Нижегородской области. На проведение мероприятия будет выделяться 50 млн рублей. Председателем организационного комитета форума назначен зампред правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко.