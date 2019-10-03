После критики национальных проектов за недостаточную прозрачность Минфин планирует обеспечить «полную прослеживаемость» движения денег на их реализацию. Потраченные средства можно будет отследить в оперативном режиме.
Как
Минфин подчёркивает, что взаимодействие Федерального казначейства с финансовыми органами регионов теперь будет расширено. Кроме того, формировать отчётность о ходе реализации федеральных проектов, которые входят в нацпроекты, станут «держатели конечных контрактов».
Всего в России действуют 13 нацпроектов, стоимость их реализации в 2019–2024 годах оценивается почти в 26 трлн рублей.
Как писал News.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ежегодном проведении форума «Национальное развитие». Целью мероприятия является формирование единых подходов федеральной и региональной власти к реализации национальных проектов. В 2020 году форум пройдёт в Республике Татарстан, в 2021-м — в Нижегородской области. На проведение мероприятия будет выделяться 50 млн рублей. Председателем организационного комитета форума назначен зампред правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко.
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