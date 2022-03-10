Россияне рассказали, как санкции отразятся на их расходах

Около 65% россиян незначительно уменьшат расходы или не будут сокращать их вообще в связи с введением антироссийских санкций. Об этом говорится в исследовании сервиса сквозной аналитики, кол-трекинга и управления рекламой Calltouch, данные которого приводят «Известия». Выяснилось, что более 35% респондентов не планируют сокращать свои расходы, около 25% сократят их незначительно, 31% урежут траты, а около 9%, напротив, собираются увеличить расходы.

47,6% тех, кто будет сокращать расходы, сэкономит на путешествиях, 31,6% сократит затраты на рестораны и развлечения, ещё 28% опрошенных могут сэкономить на технике. Половина участников отказывается сокращать траты на еду, 23% — на медицину и лекарства, 15% — на одежду и обувь. Всего в опросе, проведённом в начале марта, приняли участие более 1400 человек.

Как сообщил коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян, снижения расходов на данный момент действительно не наблюдается: напротив, люди находятся в состоянии неопределённости и пытаются скупить товары впрок из-за постоянного обновления списка компаний, присоединившихся к санкционным мерам.

Ажиотаж вызывает, во-первых, желание потребителей купить товар, которого может не быть на российском рынке в ближайшем будущем, а во-вторых, колебание курса рубля, ― пояснил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на российскую продукцию в условиях санкций. Он уточнил, что по имеющимся данным, поставщики располагают запасом продукции и дефицита нет, поэтому рост цен носит необоснованный характер. Спикер Госдумы добавил, что на пленарном заседании вопрос роста стоимости товаров будет обсуждаться с главой Федеральной антимонопольной службы.