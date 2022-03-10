Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен из-за санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости искусственного повышения цен на российскую продукцию в условиях санкций. При этом он отметил, что некоторые продукты действительно могут подорожать из-за перебоев с поставками или изменения курса валют. Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.

У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введённых в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать <...> Но когда речь идёт о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо, — написал он.

Володин уточнил, что, по имеющимся данным, поставщики располагают запасом продукции и дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер. Спикер Госдумы добавил, что на пленарном заседании вопрос роста стоимости товаров будет обсуждаться с главой Федеральной антимонопольной службы.

Наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать, — подчеркнул он.

Ранее Володин призвал решить проблему сохранения рабочих мест после ухода западных компаний с рынка РФ. Решения должны выработать правительство и ГД.