Володин призвал решить проблему сохранения рабочих мест после ухода Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал решить проблему сохранения рабочих мест после ухода западных компаний с рынка РФ. Решения должны выработать правительство и ГД, написал политик в своём Telegram-канале.

Сегодня крайне важно правительству и Государственной думе найти решения, чтобы сохранить рабочие места наших граждан в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании. И подходы в этом могут быть самые разные, — заявил Володин.

По словам спикера нижней палаты, такие возможности «предоставил» своими действиями Вашингтон. И сформировать экономику, «более эффективную и устойчивую к вызовам», можно лишь преодолев трудности, уверен председатель Госдумы.

Многие иностранные компании заявили о приостановке работы в связи с ситуацией на Украине. В частности, Производитель потребительских товаров Unilever под брендами Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif, Черный жемчуг, Лесной бальзам и другие приостановит экспорт в РФ. Поставки произведённых уже товаров в России будут продолжаться внутри страны.

Ранее косметическая компания L'Oreal сообщила о временном закрытии магазинов и онлайн-продаж в России. L'Oreal также приостановит в России свои инвестиционные проекты.