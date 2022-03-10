Россиянам предрекли отказ от мяса в ближайшие десятилетия

Жители России в ближайшие десятилетия откажутся от животного мяса, считает эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин. По мнению эксперта, люди сделают выбор в пользу растительного и клеточного мяса из-за его низкой стоимости, сообщает «Газета.Ru».

Как рассказал Зюзин, животное мясо продолжит пользоваться популярностью ещё лет 10–20, после чего ему на смену придут аналоги.

Клеточное мясо сегодня стоит дорого, но ситуация изменится при его производстве в промышленных масштабах, которое начнётся лет через 10. Вполне вероятно, что клеточное и растительное мясо будут стоить значительно дешевле, чем мясо, которое сегодня продают в магазинах. А растительное мясо может вовсе оказаться раза в два-три дешевле обычного, — сказал он.

Эксперт отметил, что производить альтернативное мясо будет выгоднее в экономическом и климатическом аспектах.

Ранее сообщалось, что россиян могут начать кормить насекомыми. План стимулирования производства альтернативных продуктов питания предложил правительству Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Он предусматривает производство еды, созданной из белков насекомых и растений. По мнению вице-президента РСПП Игоря Вдовина, в стране существуют все условия для развития подобных технологий и соответствующего экономического прорыва. Однако для этого необходима поддержка государства.