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06 июля 2025 в 05:00

Больше чем запеканка! Британский пастуший пирог станет любимым в семье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Больше чем запеканка! Британский пастуший пирог станет любимым в семье. Это сытное блюдо с овощами, картофельным пюре и сыром. Это блюдо готовится просто, но выглядит эффектно и подойдёт как для семейного ужина, так и для уютного застолья. Особенно вкусно — с зелёной фасолью или горошком.

Ингредиенты

  • Картофель — 4–6 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Фарш мясной — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Бульон — 100 мл
  • Молоко — 100 мл
  • Горошек замороженный — 1 горсть
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Кориандр — 1 ч. л.
  • Карри — 0,5 ч. л.
  • Мука — 0,5 ст. л.

Приготовление

  1. Отварите картофель до мягкости. Обжарьте лук, морковь и чеснок, добавьте фарш, влейте бульон, потушите. Добавьте горошек и специи, загустите мукой. Разомните картофель с маслом, яйцом и молоком.
  2. В форму выложите мясную основу, сверху — пюре. Запекайте 30 минут при 200 °C, посыпьте сыром в конце.

Получается ароматное, насыщенное блюдо с мягкой начинкой и румяной корочкой.

Ранее мы готовили запеканку-пластинку из капусты и фарша! Все, что нужно, — смешать и запечь.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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