Больше чем запеканка! Британский пастуший пирог станет любимым в семье. Это сытное блюдо с овощами, картофельным пюре и сыром. Это блюдо готовится просто, но выглядит эффектно и подойдёт как для семейного ужина, так и для уютного застолья. Особенно вкусно — с зелёной фасолью или горошком.

Ингредиенты

Картофель — 4–6 шт.

Морковь — 2 шт.

Фарш мясной — 500 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1–2 зубчика

Бульон — 100 мл

Молоко — 100 мл

Горошек замороженный — 1 горсть

Яйцо — 1 шт.

Сыр — 100 г

Масло сливочное — 50 г

Кориандр — 1 ч. л.

Карри — 0,5 ч. л.

Мука — 0,5 ст. л.

Приготовление

Отварите картофель до мягкости. Обжарьте лук, морковь и чеснок, добавьте фарш, влейте бульон, потушите. Добавьте горошек и специи, загустите мукой. Разомните картофель с маслом, яйцом и молоком. В форму выложите мясную основу, сверху — пюре. Запекайте 30 минут при 200 °C, посыпьте сыром в конце.

Получается ароматное, насыщенное блюдо с мягкой начинкой и румяной корочкой.

Ранее мы готовили запеканку-пластинку из капусты и фарша! Все, что нужно, — смешать и запечь.