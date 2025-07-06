Больше чем запеканка! Британский пастуший пирог станет любимым в семье. Это сытное блюдо с овощами, картофельным пюре и сыром. Это блюдо готовится просто, но выглядит эффектно и подойдёт как для семейного ужина, так и для уютного застолья. Особенно вкусно — с зелёной фасолью или горошком.
Ингредиенты
- Картофель — 4–6 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Фарш мясной — 500 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Бульон — 100 мл
- Молоко — 100 мл
- Горошек замороженный — 1 горсть
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
- Кориандр — 1 ч. л.
- Карри — 0,5 ч. л.
- Мука — 0,5 ст. л.
Приготовление
- Отварите картофель до мягкости. Обжарьте лук, морковь и чеснок, добавьте фарш, влейте бульон, потушите. Добавьте горошек и специи, загустите мукой. Разомните картофель с маслом, яйцом и молоком.
- В форму выложите мясную основу, сверху — пюре. Запекайте 30 минут при 200 °C, посыпьте сыром в конце.
Получается ароматное, насыщенное блюдо с мягкой начинкой и румяной корочкой.
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