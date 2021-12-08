Россиянам предложили заменить мясо насекомыми

Россиян могут начать кормить насекомыми. План стимулирования производства альтернативных продуктов питания предложил правительству Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Он предусматривает производство еды, созданной из белков насекомых и растений. Об этом пишет МК.

Для полноценного развития данного направления в РСПП предлагают выдавать предприятиям льготные кредиты и субсидии, компенсировать капитальные затраты. Кроме того, необходимо отрегулировать нормативно-правовую базу, в которой в настоящее время отсутствует само понятие альтернативных продуктов, отсутствуют стандарты их маркировки, производства и реализации.

По данным РСПП, в США аналогичный сегмент бизнеса с начала текущего года получил порядка $239 млрд. В РФ за последние три года предпринимателям досталось лишь $300 млн.

По мнению вице-президента РСПП Игоря Вдовина, в стране существуют все условия для развития подобных технологий и соответствующего экономического прорыва. Однако для этого необходима поддержка государства.

Важно сделать повестку агрофудтеха актуальной для России, привлечь к ней внимание инвесторов, мобилизовать инновационные стартапы, — заявил он.

Ранее сообщалось, что согласно данным мониторинга Национального союза свиноводов (НСС), стоимость свинины в России резко снизилась. Эксперты связывают это с ростом производства и падением спроса на продукцию.