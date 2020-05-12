России предрекли победу в битве с США за газовый рынок Европы

https://static.news.ru/photo/8d2e26a0-9489-11ea-a952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Россия может одержать триумф над Соединёнными Штатами в битве за европейский рынок газа. Газета The New York Times утвержает, что тёплая зима и коронавирус сломали планы Вашингтона.

Во многом рост американского экспорта связан с дешевизной газа, который получают на сланцевых месторождениях в Техасе вместе с нефтью. Но США могут лишиться главного конкурентного преимущества на фоне остановки добычи американскими нефтяниками, снижения числа буровых вышек из-за кризиса и падения спроса на нефть, — говорится в статье газеты.

Вице-президент по стратегии в канадском поставщике программного обеспечения для нефтяных и газовых компаний Validere Марк Ле Дейн считает, что эта ситуация заставит США сократить добычу. А через некоторое время американцы потеряют долю на мировом рынке. Россия может воспользоваться ситуацией и нарастит поставки. По его словам, Москва уже имеет развитую газовую инфраструктуру и работает над наращиванием производства СПГ.

Как писал NEWS.ru, Россия к 2022 году получит технологии для добычи сланцевого газа. Об этом заявил гендиректор Объединённой ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля на панельной дискуссии «Перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития» в рамках Российской энергетической недели — 2019.