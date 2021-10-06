Премьер Польши обвинил Россию в «закручивании вентиля»

Ситуация на энергетическом рынке в большой степени создаётся искусственно. И высокие цены на газ обусловлены зависимостью ЕС от российских поставок. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейский союз — Западные Балканы в Словении, передаёт РИА Новости.

Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, «Газпромом». А «Газпром» является инструментом энергетической политики российского государства, — сказал политик.

По его словам, в Польше предупреждали Евросоюз о последствиях зависимости от российского газа.

Посмотрите, к чему ведёт зависимость от «Газпрома», зависимость от России. Сегодня цены газа взнесли цены энергии на небывалые уровни. Мы предостерегали от этого, — подчеркнул польский премьер.

Он добавил, что через две недели Польша представит в Европейском совете «далеко идущие идеи» по защите конкурентоспособности польской и европейской промышленности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» приблизился к рекорду по поставкам газа в ЕС в этом году и готов обеспечивать все превышения поставок в рамках контрактов. Песков отметил, что газовый кризис в Европе не является виной России. Основными причинами он назвал рост потребления энергоресурсов на фоне восстановления экономики, незаполненность газовых хранилищ, понижение уровня ветрогенерации и снижение объёмов газа на спотовом рынке.

6 октября цена на газ в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров, побив очередной рекорд. После этого показатель начал корректироваться.