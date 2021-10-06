Песков рассказал о роли России в нынешнем газовом кризисе в Европе

«Газпром» близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году и готов обеспечивать все превышения в рамках контрактов. Вины же России в нынешнем газовом кризисе нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Песков также прокомментировал нынешний кризис на газовом рынке ЕС. По его словам, кризис связан с целым рядом экономических факторов, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину России. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия выполняла, выполняет и будет последовательно выполнять все обязательства по контрактам и готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах по газу.

Что касается переговоров на будущее, то, честно говоря, не знаю, рекомендую обращаться в корпорацию, — заявил Песков.

Ранее доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака заявил, что увеличение стоимости газа на европейском рынке в краткосрочной перспективе даст российской компании преференции, а сам «Газпром» всячески отстраняется от того, чтобы продавать газ в Европу, и подогревает рост цен. Это будет способствовать тому, что в Европе пойдут на какие-то требования «Газпрома», но в долгосрочной перспективе европейцы займутся диверсификацией своего газового рынка.