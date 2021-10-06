«Шантаж»: экономист о роли «Газпрома» в росте цен на голубое топливо в ЕС

«Газпром» является одним из участников процесса роста цен на голубое топливо в Европе, поскольку занимается «газовым шантажом», считает доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака. В беседе с NEWS он заявил, что увеличение стоимости газа на европейском рынке в краткосрочной перспективе даст российской компании преференции. 6 октября цена на газ в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров, установив новый рекорд.

По словам экономиста, «Газпром» сейчас своим бездействием всячески отстраняется от того, чтобы продавать газ в Европу, и подогревает рост цен. Это сделано, чтобы показать, как европейцам будет плохо без российского топлива.

Отчасти это газовый шантаж. Европе не будет плохо. Это лишний раз покажет европейцам, что «Газпром» ненадёжный поставщик газа, заставит лишний раз думать о том, чтобы диверсифицировать свои поставки, — считает Кульбака.

Он подчеркнул, что в краткосрочном периоде произошедшее будет способствовать тому, что в Европе пойдут на какие-то требования «Газпрома», но в долгосрочной перспективе европейцы займутся диверсификацией своего газового рынка.

По мнению эксперта, рост цен на газ никак не скажется на рядовом потребителе, поскольку увеличиваются биржевые цены. К ситуации подключились биржевые спекулянты, поэтому спрогнозировать, когда рост цен остановится, сложно. Экономист добавил, что в Европе нет никакого энергетического кризиса.

Энергетического кризиса в Европе нет. Газохранилища, в принципе, заполняются с небольшим отставанием, но они не критичны, — заявил доцент РАНХиГС.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова и экономист Андрей Колганов отметил, что рост цен на газ связан с процессом экономического восстановления и пополнением запасов накануне зимы.

Наложились два фактора — сезонный и фактор восстановительного роста экономики. Это увеличило спрос на газ в Европе и увеличило цену, — отметил эксперт.

Ранее на открытии торгов 6 октября в Европе резко выросла цена на газ. Она достигла исторического рекорда, превысив $1600 за тысячу кубометров. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии в 09:10 мск достигла отметки в $1559 за тысячу кубометров, или €130 за мегаватт-час. Чуть позже стоимость тысячи кубометров превысила $1900.