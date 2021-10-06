Цены на газ в Европе превысили $1600 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив $1600 за тысячу кубометров, о чём свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии в 09:10 мск выросла до отметки в $1559 за тысячу кубометров, или €130 за мегаватт-час. Вечером во вторник торги закрылись на отметке ниже €120 за мегаватт-час. Максимальная цена утром достигала $1606 за тысячу кубометров.

Ранее российские аналитики заявили, что цены на газ в Европе будут зависеть от суровости погоды в период отопительного сезона, потенциально они могут достичь $2000 за тысячу кубометров. По их словам, европейский рынок на настоящий момент испытывает давление из-за большого спроса на сжиженный природный газ в Азии.