Эксперты рассказали об очередном повышении цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе будут зависеть от суровости погоды в период отопительного сезона, потенциально они могут достичь $2000 за тысячу кубометров. Об этом РИА Новости заявили российские аналитики. Цены на газ в Европе за последние месяцы выросли вдвое, за минувшие сутки показатели в моменте превысили $1500.

Специалисты «Газпром экспорта» подчеркнули, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. По их словам, европейский рынок на настоящий момент испытывает давление из-за большого спроса на сниженный природный газ (СПГ) в Азии. Почти весь СПГ в мире ушёл в этот регион. В связи с этим в Европе образовался дефицит газа в 14 миллиардов кубометров.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин допустил повышение цен и до $2000 из-за конкуренции с Азией. Он также связал стоимость ресурса с погодными условиями и их возможными отличиями от среднеисторических значений.

Аналитик по нефтегазовому сектору «Атона» Анна Кишмария затруднилась спрогнозировать ситуацию на рынке газа. По её словам, текущее положение дел скорее временное и будет зависеть от суровости зимы.

А заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что ситуация на газовом рынке сложилась экстраординарная, несмотря на то что отопительный сезон ещё только начинается.

Газ уже вдвое дороже нефти и раза в четыре дороже угля, который тоже побил исторический максимум. И, видимо, это не предел, так как в сезон оперативно и эффективно заместить газ довольно сложно, а по идеологическим причинам и вовсе невозможно. Нарастить предложение газа тоже нелегко. Это говорит, что худшее, вероятно, ещё впереди, — сказал Гривач.

Ранее пять стран Евросоюза призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции, документ опубликован на сайте Минэкономики Франции.