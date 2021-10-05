В ЕС призвали к расследованию причин скачка цен на газ

Пять стран Евросоюза призвали провести расследование причин рекордного повышения цен на газ в регионе. Совместное заявление подписали министры экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции, документ опубликован на сайте Минэкономики Франции.

В документе отмечается , что расследование необходимо, чтобы понять, почему действующие газовые контракты оказались недостаточными для нормального функционирования европейского рынка газа.

Авторы инициативы также призвали к установке общих правил в вопросе объёмов запасов газа для смягчения скачков цен и повышения координации при закупках.

Кроме того, подписанты считают важным проведение реформы европейского рынка электроэнергии. На их взгляд, это улучшит взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для потребителей. Тарифы на электроэнергию, по мнению авторов инициативы, следует связать с системой торговли квотами на вредные выбросы, которая действует в сообществе.

Ранее стало известно, что тяжёлая зима ожидает потребителей и поставщиков энергии в Британии из-за рекордно высоких мировых цен на газ. По этой причине стране необходимо снижать зависимость от импортного газа, заявили в ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK. В Британии на фоне высоких цен на газ с января обанкротились 12 энергокомпаний, обслуживающих около 1,5 млн потребителей.