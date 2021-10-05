В Британии заявили, что из-за высоких цен на газ зима окажется «тяжёлой»

Тяжёлая зима ожидает потребителей и поставщиков энергетики в Британии из-за рекордно высоких мировых цен на газ. По этой причине стране необходимо снижать зависимость от импортного газа, заявили в ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK, сообщает РИА Новости.

Цены на газ демонстрируют устойчивый рост в Европе с начала 2020 года. Стоимость фьючерсов в моменте 5 октября превысили рекордные $1450 за 1 тысячу кубометров. В Британии на фоне высоких цен на газ с января обанкротились 12 энергокомпаний, обслуживавших около 1,5 млн потребителей.

Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев. Это ещё раз подчёркивает необходимость дальнейшего расширения наших ресурсов низкоуглеродной энергии и снижения нашей зависимости от импортного газа и уязвимости от волатильных цен на углеводородное сырьё, — подчеркнули в ассоциации.

Там также считают, что в долгосрочной перспективе снизить расходы потребителей возможно, если принять национальную программу по энергоэффективности домов.

Из-за высоких цен на газ под ударом в Британии оказались и другие сектора экономики. В частности, о сокращении производства на заводах объявили несколько крупнейших производителей удобрений. Это в свою очередь привело к нехватке углекислого газа в стране, и теперь Британии грозит продовольственный кризис.

Ранее стало известно, что водители в Великобритании начали преследовать грузовики, напоминающие бензовозы, чтобы запастись бензином на фоне дефицита на заправках. Участником одного из таких инцидентов стал водитель, перевозивший 44 тонны бетона. Когда он добрался до места назначения, то заметил, что за ним выстроились примерно 20 легковых автомобилей.