Британские водители начали преследовать бензовозы из-за дефицита топлива

Водители в Великобритании начали преследовать грузовики, напоминающие бензовозы, чтобы запастись бензином на фоне дефицита на заправках. По словам одного из участников инцидента, они намеренно создают аварийные ситуации, пишет ВВС.

Участником одного из таких инцидентов стал водитель Джонни Андерсон, перевозивший 44 тонны бетона. Когда он добрался до места назначения, то заметил, что его никто не обгоняет, а позади выстроилось примерно 20 легковых автомобилей, свернувших за ним на дорогу к строительной площадке.

Когда водитель остановился у входа на объект и вышел из кабины, один из следовавших за ним автолюбителей спросил, на какую заправочную станцию он собирается. Когда Андерсон объяснил, что не перевозит бензин, автолюбитель заявил, что водитель мог бы остановиться и объясниться с ними, чтобы избежать дальнейшего преследования. Между тем водитель бетоновоза обратил внимание на то, что преследователи явно создавали аварийную ситуацию.

Мой груз не опасен, но если они так будут следить за бензовозом, его водитель должен вызвать полицию. Управлять цистерной — это довольно тяжёлая работа, а преследование оказывает дополнительное давление на водителей, — отметил Андерсон.

Топливный кризис в Великобритании возник из-за нехватки бензовозов. Несмотря на то что горючего в стране достаточно, водителей после выхода Британии из ЕС сильно не хватает. Жители страны впадают в панику и начинают массово скупать бензин, из-за чего правительству даже пришлось ввести лимит в 30 фунтов топлива на одного человека. По словам аналитиков, Brexit закрыл водившим бензовозы мигрантам лёгкую дорогу в страну.