Экономист назвал кризис в Британии результатом «постковидной» экономики

В Великобритании произошёл топливный кризис: на АЗС не хватает бензина, ситуация ухудшилась настолько, что Лондон готов привлечь армию для доставки топлива в крупные города. Сложившаяся ситуация стала результатом неустойчивой «постковидной» экономики, считает член Международного союза экономистов, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко. Об этом пишут argumenti.ru.

Цены на энергоносители в Европе, да и по всему миру, бьют рекорды, а «постковидная» экономика, отличающаяся пониженной устойчивостью, повышенной восприимчивостью к разного рода шокам, разрывом привычных логистических цепочек, понемногу начинает демонстрировать признаки скатывания в неуправляемость, по крайней мере, локально, — пояснил эксперт.

Топливный кризис в Великобритании возник из-за нехватки бензовозов. Несмотря на то что горючего в стране достаточно, водителей после выхода Британии из ЕС категорически не хватает. Жители страны впадают в панику и начинают массово скупать бензин, из-за чего правительству даже пришлось ввести лимит в 30 фунтов топлива на одного человека.

Ранее аналитик объяснил, почему «зажравшиеся» британцы не хотят работать «дальнобойщиками» после выхода Великобритании из Евросоюза. Brexit закрыл водившим бензовозы мигрантам лёгкую дорогу в страну.