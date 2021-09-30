Аналитик назвал причину топливного кризиса в Британии

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Президент России Владимир Путин поспорил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым на форуме по межрегиональному сотрудничеству двух стран о размерах тигров. Трансляция форума велась на телеканале «Россия 24». Там Путин постарался показать руками большие размеры российских тигров.

Во время встречи Токаев рассказал, что власти республики планируют восстановить популяцию вымерших в XX веке туранских тигров. В ответ на подобное заявление Путин решил поинтересоваться, какие меры необходимо предпринимать для...