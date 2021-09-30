Аналитик назвал причину топливного кризиса в Британии
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:10, 30 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович заявил, что топливный кризис в Великобритании вызван выходом страны из Евросоюза (ЕС). Он считает, что ситуация послужит уроком для других желающих покинуть ЕС стран, передаёт «ПолитЭксперт».
Ситуацию спровоцировал именно Brexit. Зажравшиеся жители страны не очень хотят идти работать дальнобойщиками за маленькую по меркам Великобритании зарплату. Раньше на такую зарплату приезжали трудовые мигранты из Восточной Европы. Brexit осложнил въезд. Результатом стала нехватка бензина. Пусть поднимают зарплаты, улучшают условия труда, может быть, кто-то и пойдёт работать, — заявил Митрахович.
Он добавил, что бензин — только одна часть кризиса. Попутно в стране растёт стоимость электричества и газа.
Ранее сообщалось, что из-за повышенного спроса на бензин в Великобритании началась паника. На заправках очереди, люди скупают топливо, из-за чего был введён лимит на продажу бензина в 30 фунтов на одного человека.