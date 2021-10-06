Орбан назвал политику ЕК причиной роста цен на газ

Цены на газ в Евросоюзе растут из-за ошибки Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении. Он отметил, что ряд правил нуждается в изменениях, передаёт РИА Новости.

ЕС должна менять свою политику, хотя бы частично. Причина, по которой цены растут, заключается в ошибке Еврокомиссии. Нам нужно поменять некоторые правила, в противном случае все пострадают, — сказал Орбан.

Он не уточнил, о какой именно ошибке идёт речь. По словам главы кабмина Венгрии, страну не затронула проблема роста стоимости голубого топлива, однако есть другие вызовы, связанные, в частности, с «зелёным» пактом ЕС.

Для Венгрии проблема заключается в новых правилах, связанных с «зелёным пактом» ЕС, налогообложением владельцев домов, квартир и автомобилей. Это неприемлемо, — подчеркнул политик.

Днём 5 октября цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. После этого показатель начал корректироваться. К полудню стоимость фьючерсов на голландском хабе TTF корректировалась в районе $1800 за тысячу кубометров.

Ранее замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс констатировал максимальный спрос на энергоресурсы в ЕС за 25 лет. По его мнению, причина энергетического кризиса кроется в неблагоприятных рыночных условиях. При этом политик уверен, что рост цен на газ не заставит Евросоюз отступить от климатических задач.