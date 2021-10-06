Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет

Замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. По его мнению, причина энергетического кризиса в Евросоюзе кроется в неблагоприятных рыночных условиях, передаёт ТАСС.

Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет, — сказал он по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.

Тиммерманс также выразил уверенность, что рост цен на газ не заставит ЕС отступить от своих климатических задач.

5 октября цены на газ в Европе выросли до $1427 за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.

Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на энергорынке Евросоюза «истерикой и неразберихой». По словам главы государства, ситуация спровоцирована спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций.

В частности, из-за высоких цен на газ под ударом оказались ряд секторов в Британии. Так, о сокращении производства на заводах объявили несколько крупнейших производителей удобрений. Это, в свою очередь, привело к нехватке углекислого газа в стране, и теперь Британии грозит продовольственный кризис.