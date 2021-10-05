Путин назвал «истерикой» ситуацию на топливном рынке ЕС

Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее на энергорынке Евросоюза «истерикой и неразберихой». Об этом он заявил на совещании с правительством 5 октября. По словам главы государства, ситуация спровоцирована спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций, передаёт ТАСС.

Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьёзно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли, — сказал Путин.

Президент высказался за плавный переход в сторону декарбонизации экономики. Он отметил, что у России есть возможности избежать подобных ошибок.

Мы видим, к чему приводят определённые несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы, — подчеркнул Путин.

Он также обозначил одним из приоритетов дальнейшее развитие зелёной энергетики. По словам главы государства, в России доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает 37%.

Днём 5 октября цены на газ в Европе выросли до $1427 за тысячу кубометров, побив очередной рекорд. Ещё утром топливо стоило чуть ниже $1190. Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF выросла на 20% по отношению к цене на момент начала торгов. Этот показатель демонстрировал устойчивый рост в течение дня.