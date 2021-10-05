Цены на газ в Европе выросли до $1427 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе побили очередной рекорд и выросли до $1427 за тысячу кубометров. Утром топливо стоило чуть ниже $1190. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF выросла на 20% по отношению к цене на момент начала торгов. Этот показатель устойчиво рос на протяжении всего дня.

Ранее президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин заявил, что целью «игрищ Евросоюза» с энергетическим рынком была попытка подавить «Газпром», однако привело лишь к увеличению цен на газ. По его словам, власти ЕС пытались ввести на газовый рынок новых игроков, способных составить конкуренцию российскому «Газпрому», но не учли, что рост цен на газ выгоден России, так как увеличение стоимости влечёт за собой и увеличение стоимости его транспортировки.