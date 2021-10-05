Экономист назвал «игрища» ЕС основной причиной роста цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе выросли до $1300 за тысячу кубометров. Президент Фонда экономических исследований Михаил Хазин объяснил это тем, что целью «игрищ Евросоюза» с энергетическим рынком была попытка подавить «Газпром», однако это привело лишь к увеличению цен на газ. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Цена газа раньше была привязана к нефти. Но в результате игрищ Евросоюза, которыми они занимались последние пару лет, произошла привязка цен к спотовому рынку, — пояснил Хазин.

С помощью подобных манипуляций власти ЕС пытались ввести на газовый рынок новых игроков, способных составить конкуренцию российскому «Газпрому».

Они сами себя убедили, что вся проблема в монополии [«Газпрома»]. Поэтому решили для понижения цен устроить конкуренцию. А дальше они захотели поднять прибыль внутри этой конкурентной среды и подняли цены, — добавил экономист.

Однако в Евросоюзе не учли, что рост цен на газ выгоден России, так как увеличение стоимости голубого топлива влечёт за собой и увеличение стоимости его транспортировки. Хазин спрогнозировал, что «Газпром» сможет получить на этом немалую прибыль «через пару месяцев».

Ранее предприниматель Георгий Фомичёв заявил, что мир находится на грани масштабной паники. Виной всему — высокие цены на газ, которые могут привести либо к энергетическому кризису, либо к обрушению цен.