Предприниматель спрогнозировал мировую панику из-за стоимости газа

Мир сейчас находится на грани самой большой паники за всю историю фондового рынка, заявил предприниматель, основатель Endurance lasers Георгий Фомичёв. По его словам, к этому привёл взлёт цен на газ в Европе, передаёт «Экономика сегодня».

Сейчас не столько важно то, как устроен баланс спроса и предложения. Гораздо большее значение имеет тот факт, что мир находится на пороге самой масштабной паники за всю историю фондового рынка, — спрогнозировал Фомичёв.

Он считает, что стоимость газа сейчас выглядит как «корнер», когда множество спекулянтов играют на повышение и «сносят» короткие позиции играющих, наоборот, на понижение. Тогда вторым приходится закрывать убыточные позиции по очень высоким ценам, и это ещё сильнее поднимает цены.

Фомичёв добавил, что стоимость нефти вряд ли вернётся к прежнему уровню. Поэтому стоит ждать либо обрушения годовых цен в 2–2,5 раза, либо их повышения в 2–3 раза — тогда энергетический кризис перейдёт на новую стадию.

Хотя стоимость нефти пока даже не начала расти и всё ещё находится на уровне 2018 года, есть все основания полагать, что далее цена пойдёт к уровням 85-100-127-148-190 и даже 250$ за баррель, — заявил Фомичёв.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября вновь побила рекорд и достигла $1300 за тысячу кубометров. В понедельник, 4 октября, цена на момент закрытия торгов составляла $1156,3.