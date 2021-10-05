Цены на газ в Европе вновь побили рекорд

Цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября вновь побила рекорд и достигла $1300 за тысячу кубометров. В понедельник, 4 октября, цена на момент закрытия торгов составляла $1156,3, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1300 за тысячу кубометров, или €108,4 за мегаватт-час. Максимум открытия составил $1228,8, в дальнейшем актив пробил отметку $1303.

Ранее депутат немецкого бундестага заявил, что Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе. По его словам, цены могут снизиться, если продолжатся поставки газа и газохранилища снова наполнятся. Сейчас газохранилища Германии почти пусты, поэтому в Берлине ожидают продолжения поставок газа как из России, так и из других стран. При этом обещанный Москвой газ дошёл до Германии, как, вероятно, и до других европейских стран.