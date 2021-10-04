В ФРГ Россию назвали непричастной к высоким ценам на газ в Европе

Депутат немецкого бундестага Клаус Эрнст заявил, что Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе. При этом они не могут стать причиной вывода «Северного потока — 2» из-под действия газовой директивы ЕС, отметил политик в беседе с РБК.

Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдёт, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии, — подчеркнул Эрнст.

Он добавил, что цены могут понизиться, если продолжатся поставки газа и снова наполнятся газохранилища. Пока же высокие цены на газ стали тяжёлым бременем для потребителей в Европе. Сейчас газохранилища Германии почти пусты, поэтому в Берлине ожидают продолжения поставок газа, как из России, так и из других стран. Эрнст пояснил, что обещанный Москвой газ дошёл до Германии, как, вероятно, и до других европейских стран.

В ходе торгов 4 октября цена на газ в Европе побила очередной рекорд — она превысила $1200 за тысячу кубометров.

Ранее стало известно, что новость о начале заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» повлияла на цену газа в Европе. Стоимость топлива на бирже упала. Котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в течение часа снизились почти на $70 — до $1124 за тысячу кубометров. Правда, затем цена немного выровнялась и вновь подросла до $1160 за тысячу кубометров.