Цена газа снизилась после начала заполнения «Северного потока — 2»

Новость о начале заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» повлияла на цену газа в Европе. Стоимость фьючерса на бирже упала до $1160 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

После того как стало известно об одобрении Датским энергетическим агентством начала тестирования газопровода, котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в течение часа снизились почти на $70 — до $1124 за тысячу кубометров.

Правда, затем цена немного выровнялась и вновь подросла до $1160 за тысячу кубометров (18:20 мск).

С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Это будет происходить, чтобы достичь объёма и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. Об этом говорится в сообщении компании Nord Stream 2 AG. Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии ранее заявляли, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.

Сегодня цена на газ в Европе вновь побила рекорд. Стоимость голубого топлива впервые превысила $1200 за тысячу кубометров.