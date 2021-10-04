Началось заполнение первой нитки «Северного потока — 2»

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Компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Об этом говорится в сообщении компании.

С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объёма и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования, — говорится в сообщении.

Дальнейшие работы касательно второй нитки газопровода продолжаются. Уточняется, что о следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии ранее заявляли, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что процесс по сертификации «Северного потока — 2» идёт, однако трудно сказать, какие «юридические закорючки» могут использовать противники этого проекта.