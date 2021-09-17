В ЕС рассказали о сроках сертификации «Северного потока — 2»

В Европейской комиссии заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» может занять до двух месяцев. Если появятся объективные причины, её могут продлить. Об этом пишет ТАСС.

Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, что займёт несколько месяцев. Тем не менее, не исключено, что окончательному запуску могут помешать. Многие страны, в числе которых США и Украина, выступают против введения газопровода в эксплуатацию.

Экономист Андрей Колганов в разговоре с NEWS.ru отмечал, что пока неизвестно, какие именно формы может принять борьба США против «Северного потока — 2» после его запуска и окончательного ввода в эксплуатацию. Российские условия поставки с помощью газопроводов остаются более выгодными для Европы.

Ранее политолог заявил, что Соединённые Штаты продолжат попытки политического давления на газопровод, чтобы переключить Европу на американский сжиженный газ. Обещания обеспечить европейские страны этим видом топлива он назвал «политической мантрой», так как США выгоднее и удобнее торговать с Юго-Восточной Азией, где наблюдается серьёзный рост экономики.