Экономист рассказал, что будут делать американцы после запуска СП-2

Пока неизвестно, какие именно формы может принять борьба США против «Северного потока — 2» после его запуска и окончательного ввода в эксплуатацию. Российские условия поставки с помощью газопроводов остаются более выгодными для Европы. Об этом заявил NEWS.ru экономист Андрей Колганов.

По словам эксперта, пока что сложно сказать, будут ли связаны попытки США потеснить Россию на европейском газовом рынке с непосредственной атакой на «Северный поток — 2». Он уточнил, что американский газ в Европе закупается в основном странами, способными сократить издержки, связанные с использованием и транспортировкой газа. Это страны в прибрежных районах, которые располагают портовой инфраструктурой для СПГ и возможностью быстро доставлять его до потребителя. Увеличить долю американского СПГ будет возможно только при более выгодных условиях его поставки в Европу, и повлиять на распределение европейского газового рынка американцам сейчас не удастся.

Распределение газа по всей территории Европы, конечно, через газопроводы лучше. И поэтому здесь вытеснить Россию с европейского рынка практически невозможно в обозримой перспективе, — подчеркнул Колганов.

Ранее политолог заявил, что Соединённые Штаты продолжат попытки политического давления на газопровод, чтобы переключить Европу на американский сжиженный газ. Обещания обеспечить европейские страны этим видом топлива он назвал «политической мантрой», так как США выгоднее и удобнее торговать с Юго-Восточной Азией, где наблюдается серьёзный рост экономики.