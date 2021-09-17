Политолог предрёк продолжение борьбы США против «Северного потока — 2»

Борьба против «Северного потока — 2» продолжится даже после его запуска и окончательного ввода в эксплуатацию. Об этом в интервью радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.

Эксперт подчеркнул , что Соединённые Штаты продолжат попытки политического давления на газопровод, чтобы переключить Европу на американский сжиженный газ. Обещания обеспечить европейские страны этим видом топлива он назвал «политической мантрой», так как США выгоднее и удобнее торговать с Юго-Восточной Азией, где наблюдается серьёзный рост экономики.

Ведь включение трубы не означает, что никто потом не будет желать её выключить, перекрыть этот вентиль. Борьба не закончилась. <...> Американцы тоже не дураки. Они понимают, что могут и будут играть в эту игру, — добавил Шатров.

Политолог также прокомментировал увеличение цен на газ в Европе. По его мнению, основной причиной тому послужила деятельность спекулянтов, которые осознали, что долгосрочные поставки по «Северному потоку — 2» спровоцируют снижение стоимости топлива, и пытаются получить максимально возможную прибыль. Такая ситуация выгодна России, поскольку демонстрирует Европе риск остаться без стабильных газовых источников, не зависящих от посредников вроде Украины. Также на цены повлиял рост экономики в России и в мире, приближение зимы и ожидания от запуска газопровода.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович считает, что ускорить сертификацию «Северного потока — 2» должны огромные цены на газ и сложная энергетическая ситуация в Прибалтике, которая отказалась от дешёвой энергии из Белоруссии. Основным фактором в процессе сертификации «Северного потока — 2» являются парламентские выборы в Германии, намеченные на 26 сентября и означающие смену власти и принятие окончательного решения.