Политолог предрёк продолжение борьбы США против «Северного потока — 2»

Борьба против «Северного потока — 2» продолжится даже после его запуска и окончательного ввода в эксплуатацию. Об этом в интервью радио «Спутник в Крыму» заявил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
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Ведь включение трубы не означает, что никто потом не будет желать её выключить, перекрыть этот вентиль. Борьба не закончилась. <...> Американцы тоже не дураки. Они понимают, что могут и будут играть в эту игру, — добавил Шатров.
Политолог также прокомментировал увеличение цен на газ в Европе. По его мнению, основной причиной тому послужила деятельность спекулянтов, которые осознали, что долгосрочные поставки по «Северному потоку — 2» спровоцируют снижение стоимости топлива, и пытаются получить максимально возможную прибыль. Такая ситуация выгодна России, поскольку демонстрирует Европе риск остаться без стабильных газовых источников, не зависящих от посредников вроде Украины. Также на цены повлиял рост экономики в России и в мире, приближение зимы и ожидания от запуска газопровода.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович считает, что ускорить сертификацию «Северного потока — 2» должны огромные цены на газ и сложная энергетическая ситуация в Прибалтике, которая отказалась от дешёвой энергии из Белоруссии. Основным фактором в процессе сертификации «Северного потока — 2» являются парламентские выборы в Германии, намеченные на 26 сентября и означающие смену власти и принятие окончательного решения.