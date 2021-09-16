Названы предпосылки для ускорения сертификации «Северного потока — 2»

Ускорить сертификацию «Северного потока — 2» должна нынешняя сложная энергетическая ситуация в Прибалтике, которая отказалась от дешёвой энергии из Белоруссии. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

Страны Прибалтики в ближайшее время не поменяют своего решения об отключении БРЭЛЛ (Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы — NEWS.ru), хотя это уже сказывается на их положении. Но в случае блэкаута им придётся кардинально менять свои планы, — считает эксперт.

По его мнению, сложившаяся ситуация и огромные цены на голубое топливо должны ускорить сертификацию «Северного потока — 2». Также на этот факт могут повлиять грядущие парламентские выборы в Германии, которые пройдут 26 сентября. Но пока непонятно, какое решение по поводу российского трубопровода будет принимать новое немецкое правительство.

Ранее стало известно, что немецкий регулятор уже получил документы на сертификацию газопровода «Северный поток — 2». В Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) заявили, что рассмотрение займёт до четырёх месяцев.