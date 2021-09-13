️Немецкий регулятор получил документы на сертификацию СП-2

Немецкий регулятор уже получил документы на сертификацию газопровода «Северный поток – 2». В Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) заявили, что рассмотрение займёт до четырёх месяцев. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырёх месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии, — сказал Вульф.

Он подчеркнул, что речь не идёт о фактическом запуске газопровода. На данный момент говорится лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС. Если на время ввода в эксплуатацию СП-2 сертификата от BNA не будет, это может повлечь штрафы. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

О полном завершении строительства «Северного потока – 2» утром 10 сентября объявили в «Газпроме». Последняя труба магистрали была сварена 6 сентября.

Общая протяжённость двух ниток «Северного потока – 2» равна 2460 километрам. Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

Ранее украинское издание заявило, что американские и немецкие власти найдут способы противодействовать проекту «Северный поток – 2». Это произойдёт, если Россия будет использовать его в качестве оружия.

Напомним, что в Москве неоднократно объясняли, что «Северный поток – 2» является исключительно коммерческим проектом. Россия готова продолжать транзит газа и через Украину, но это зависит от многих факторов, включая объёмы будущих европейских закупок.